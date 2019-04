Je sors, je reste

Coup de cœur

Documentaire

Les cryptomonnaies décryptées

Photo courtoisie

Alors que plusieurs ont vu leur apparition sur le marché mondial comme un bouleversement dans l’économie, les cryptomonnaies ont connu depuis un succès mitigé. La journaliste Binh An Vu Van et la réalisatrice Jeannita Richard reviennent à travers cette émission de Découvertes sur les enjeux soulevés par cette nouvelle monnaie, à la fois au niveau économique, social et environnemental. Regard sur un chamboulement de l’ordre monétaire traditionnel.

Sur Tou.tv depuis le 31 mars 2019

Je sors

Lancement

Qui vivra verra/Qui mourra saura

Photo courtoisie

Produit entièrement dans un autobus converti en studio d’enregistrement mobile, le nouvel album de l’artiste Shiv Dev sera projeté ce soir de façon visuelle au Quai des Brumes. Proposant un mélange de musique électronique, de Coldwave et de Rapqueb, le deuxième opus de Shiv Dev jumèle les expressions québécoises au vocabulaire de la sorcellerie.

Ce soir à 21h30 au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Cinéma

Sauver ou périr

Photo courtoisie

Réalisé par Frédéric Tellier, ce drame raconte l’histoire de Franck, un sapeur-pompier qui, lors d’une intervention sur un incendie, se sacrifie pour sauver ses collègues. Alors que son épouse vient tout juste d’accoucher de jumelles, Franck, désormais grièvement blessé, devra réapprendre à vire.

Ce soir à 21h20 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Théâtre

Pour qu’il y ait un début à votre langue

Photo courtoisie

Auteur et comédien, Steve Gagnon présente ce soir sa nouvelle pièce de théâtre dont il assure également la mise en scène. Pour qu’il y ait un début à votre langue raconte le parcours de trois jeunes ados critiques de la société dans laquelle ils sont, de son confort généralisé. Ils rêvent d’une terre d’exil qui pourra répondre à leur quête de sens et où ils pourront enfin être pleinement libres.

Ce soir à 19h30 à la salle Fred-Barry, 4353 rue Sainte-Catherine Est

Spectacle

Poésie et paysages

Photo courtoisie

Ce concert de musique classique organisé par les Jeunesses Musicales du Canada représente le dernier de la saison. Les artistes Lara Deutsch et Emily Belvedere présenteront un répertoire pour flûte traversière et harpe directement inspiré par la nature et l’art.

Ce soir à 19h à la salle Joseph-Rouleau, 305 avenue du Mont-Royal

Lancement

2004-2019 Point Picot

Photo courtoisie

L’artiste Joseph Edgar célébrera ce soir ses quinze années de carrière d’artiste solo. Le musicien acadien soulignera l’anniversaire avec la sortie de son septième opus intitulé 2004-2019 Point Picot, un album double réunissant les meilleurs moments de son parcours.

Ce soir à 18h au Nestor, 6289 rue Saint-Hubert

Je reste

Livre

Quand t’éduques, éduque

Photo courtoisie

Martin Larocque, auteur, acteur et chroniqueur, présente à travers ce livre quelques réflexions sur ses premières expériences de père et sur ce qu’il a acquis en termes de connaissances sur la parentalité. Père de trois garçons, Martin Larocque propose ici une réflexion originale pour que chacun puisse devenir le parent qu’il souhaite.

En librairie depuis le 27 mars

Web

Les Chefs !

Photo courtoisie

La neuvième saison de la populaire compétition de cuisine s’est amorcée lundi soir le 1er avril. Treize aspirants-chefs tenteront d’accéder à la grande finale et ainsi marquer à leur manière le monde de la gastronomie. Une première émission riche en émotions et en saveurs.

Sur Tou.tv depuis le 1er avril

Album

Heureuse

Photo courtoisie

Originaire de Montréal, la chanteuse Samme présente avec Heureuse son premier EP. Réalisé par Jay Lefebvre et composé en collaboration avec Jean-Sébastien Baciu, l’artiste fait sa marque sur la scène musicale québécoise avec un premier album aux sonorités pop-folk.

Disponible depuis le 29 mars