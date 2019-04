Joyeux, émus, déterminés: les Algérois réagissent à la démission de Bouteflika

Un millier d’Algérois sont descendus dans la rue mardi soir à Alger pour célébrer la démission, après 20 ans à la tête de l’État, du président Abdelaziz Bouteflika, dont il réclamait depuis plus d’un mois le départ, ainsi que celui du «système au pouvoir».

Souvent joyeux, parfois émus, quelque fois méfiants, tous déterminés, ceux interrogés par l’AFP se donnent rendez-vous pour un 7e vendredi consécutif de manifestation, pour faire chuter «tout le système». Recueil de réactions recueillies mardi soir entre le parvis de la Grande Poste et la Place Maurice-Audin, au cœur d’Alger.

- «Il est venu par la grande porte, il sort par la fenêtre parce qu’il n’a pas su partir. L’histoire retiendra que le peuple l’a chassé. Reste à chasser sa bande.» Fatma Mohamedi, 44 ans assistante de direction, drapeau algérien sur les épaules.

- «Je veux que ma fille se rappelle de ce jour historique. Bouteflika est parti, mais c’est loin d’être fini. On va marcher en famille ce vendredi 5 avril», lance Amal 35 ans, venue avec sa fille de neuf ans, drapée de l’emblème algérien par-dessus un T-shirt blanc où est écrit «je suis contre le système».

- «J’ai enfilé mon survêtement sur mon pyjama et ramassé mon drapeau. Je n’aurais raté ça pour rien au monde. Vendredi on va marcher plus tôt et plus longtemps, pour qu’ils comprennent. On a gagné la bataille, reste à gagner la guerre.» Samia Hamdid, médecin de 45 ans, venue en famille, emblème national à la main.

- «Trop peu, trop tard. Le départ de Bouteflika ne suffit plus on veut, qu’ils partent tous, on veut notre liberté pleine et entière. On marchera aussi longtemps que nécessaire.» Hamid Boumaza, ingénieur de 44 ans, drapeau algérien autour du cou, une petite fille sur les épaules.

- «Maintenant, le match c’est le peuple et l’armée contre les voleurs. Puis le peuple prendra le pouvoir à travers des personnes intègres et l’armée retournera dans les casernes.» Hassan Fernane, 64 ans, retraité de l’éducation.

- «La vigilance est de rigueur. On apprécie le moment, mais on n’oublie pas l’essentiel. Le système et ses tentacules mafieuses doivent dégager. Donc les marches continueront.» Fadhéla Amara, 69 ans, tenant par une main son petit-fils de 10 ans et dans l’autre un drapeau.

- «Dieu merci, j’ai assisté à ça. Je peux mourir tranquille. Bouteflika a fait fuir la jeunesse de ce pays en lui enlevant l’espoir.» Brahim Hadj Mohamed 77 ans, veste noire sur une gandoura (tunique nord-africaine) grise, appuyé sur une canne, les larmes aux yeux.