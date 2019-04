La Bourse est en feu

Et contrairement à sa mauvaise habitude de traîner de la patte sur la Bourse américaine, le S&P/TSX affiche, cette fois, un rendement similaire à celui du principal indice américain, le S&P 500 de New York, dont le rendement s’élève à 13,6 % pour le 1er trimestre 2019.

Avec un portefeuille composé de 50 % d’obligations et 50 % d’actions, le rendement trimestriel a atteint les 7,8 %. Et si le portefeuille renfermait 65 % d’actions (moitié canadiennes et moitié mondiales) et 35 % d’obligations canadiennes, le rendement aura grimpé à 8,9 %.