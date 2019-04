La France appelle Brunei à renoncer à instaurer la peine de mort contre l’homosexualité et l’adultère

La France a appelé mardi Brunei à renoncer à une nouvelle législation qui va instaurer la peine de mort en cas d’homosexualité ou d’adultère en invoquant la loi islamique.

« Le Brunei a annoncé l’entrée en vigueur d’un nouveau code pénal le 3 avril 2019, qui prévoit des châtiments corporels et la peine de mort pour des incriminations notamment d’homosexualité, d’apostasie, de blasphème et d’adultère (...) La France appelle le Brunei à renoncer à ce projet et à maintenir son moratoire de fait des exécutions capitales depuis 1957 », a déclaré la porte-parole de la diplomatie française dans un communiqué.