Lâcher la proie pour l’ombre

Depuis plus de dix ans, la question des signes religieux occupe le haut du pavé de l’agenda politique au Québec. Sous l’influence initiale de l’ADQ et du Parti québécois, on ne sait trop comment, elle en est même venue à être présentée comme un élément central de l’identité québécoise.

Dans son bref discours à la nation, le premier ministre François Legault l’a résumé à merveille par une formule qui n’allait pas sans rappeler les publicités québécoises des années 70 : « Au Québec, c’est comme ça qu’on vit ! »

Depuis plus de dix ans, on nous parle de « débats » sur les signes religieux. Or, il n’en est rien. Dans l’arène politique, c’est un combat opposant les différentes niches que chaque parti s’est concoctées à ses propres fins partisanes.

Dans la société civile, on assiste à une juxtaposition de monologues où chaque camp est certain de détenir LA vérité. Les uns se faisant traiter de méchants multiculturalistes. Les autres, de dangereux xénophobes.

Dialogue de sourds

Dans ce vaste dialogue de sourds, notre réalité politique et sociale, aussi inquiétante soit-elle, nous échappe de plus en plus. En voici quelques exemples parmi d’autres. Dans la grande région de Montréal et ses couronnes, le français recule. Pendant qu’on se félicite de pouvoir interdire le hijab à de futures enseignantes, notre système scolaire, selon le Conseil supérieur de l’éducation, est devenu le plus inégalitaire au Canada.

Notre système de santé et de services sociaux cumule lui aussi les « vitesses » inéquitables. Et puis, il y a l’inévitable géopolitique. Comme « province », l’influence réelle du Québec au sein de la fédération canadienne est réduite au nombre de sièges que courtisent les partis fédéraux le temps d’une élection.

Au pays, la population québécoise est de plus en plus minoritaire. Chez les Anglo-Canadiens, le taux de connaissance du français frôle à peine les 10 %. Le mouvement souverainiste, autrefois porteur d’un projet politique concret, est sur le respirateur artificiel. Peu à peu, un nationalisme plus conservateur s’est substitué à l’idée d’une indépendance ouverte à la fois sur le monde et la diversité croissante du Québec.

La proie pour l’ombre

Rappelons d’ailleurs que la loi 101 visait surtout à faire des écoles françaises le creuset premier d’une nation francophone diversifiée sur tous les plans. En insistant sur une interdiction ciblée de signes religieux qui touchera particulièrement une minorité de femmes musulmanes enseignantes portant le hijab, la CAQ et le PQ se privent ainsi d’envoyer le même message puissant d’inclusion.

Cela dit, leur position n’est pas « raciste ». Il n’y a aucun parti xénophobe à l’Assemblée nationale. Elle est néanmoins reçue par plusieurs comme un geste d’exclusion. Les partis fédéralistes en profiteront d’autant pour se dire les vrais défenseurs des minorités. Ceci n’est pas un détail.

Bref, depuis des années, le Québec a lâché la proie de son affirmation nationale, au sein ou à l’extérieur du Canada, pour l’ombre d’un hijab, d’une kippa, d’une petite croix ou d’un turban interdits quelque part. Comme prix de consolation, c’est une bien maigre pitance.