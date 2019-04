Le Supercross de Montréal de retour en septembre

Le Supercross de Montréal se tiendra le 14 septembre au Stade olympique et réunira ainsi l’élite du motocross professionnel pour une deuxième année consécutive, a annoncé mardi la firme Gestev.

L’événement avait eu lieu au même endroit l’an passé après une absence de plus de six ans. Présentée au calendrier de la série «Triple Crown Rockstar Energy», le Supercross proposera des compétitions de catégorie 450cc et 250cc.

Plusieurs concurrents ont confirmé leur participation, d’après le communiqué. C’est le cas de l’Américain Malcolm Stewart, le grand gagnant de l’étape montréalaise en 2018. Il tentera de faire oublier ses ennuis, lui qui a subi une blessure ayant mis fin à sa saison aux États-Unis, campagne qui s’annonçait bien pour le pilote de Honda.

«Nous sommes ravis d’annoncer que quatre grands noms du motocross en Amérique du Nord sont déjà confirmés en tant que têtes d’affiche de l’événement. En plus de Malcolm Stewart, trois des meilleurs pilotes américains, Christian Craig, Justin Brayton et Dean Wilson batailleront pour remporter le Supercross de Montréal au Stade olympique», a déclaré le consultant de Gestev, Eric Peronnard.

Par ailleurs, les pilotes nord-américains recrutés par Peronnard se joindront à ceux de la série Triple Crown invités par Jetwerx. De plus, le pointage de l’arrêt de Montréal sera comptabilisé dans le cumulatif de la série.

Le programme complet de la compétition sera dévoilé dans les prochaines semaines. Les billets seront mis en vente vendredi.

«En 2018, après quelques années d'absence, nous avons organisé le retour à Montréal de cet événement emblématique avec succès et au grand plaisir des amateurs de motocross au Québec. Nous avons hâte de présenter ce deuxième Supercross au Parc olympique qui s’annonce relevé, divertissant et spectaculaire», a ajouté Martin Tremblay, chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement.