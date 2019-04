Les Blue Jays envoient Kevin Pillar aux Giants

Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Kevin Pillar aux Giants de San Francisco, mardi, obtenant les lanceurs Derek Law et Juan De Paula, ainsi que le joueur d’avant-champ Alen Hanson.

Pillar, 30 ans, avait disputé cinq matchs avec la formation ontarienne cette saison, récoltant un seul coup sûr en 16 présences au bâton. L’année passée, le vétéran a conservé une moyenne au bâton de ,252, claquant 15 circuits et faisant compter 59 points. Depuis le début de sa carrière, il a cogné 55 longues balles et produit 231 points, en plus de réussir 69 vols de but.

Reconnu pour ses qualités défensives, le joueur de champ extérieur a commis six erreurs en 142 parties lors de la campagne 2018.