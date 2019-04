Les cotes d’écoute du tennis en hausse

Les belles performances des joueurs de tennis canadiens ont gonflé les cotes d’écoute des chaînes sportives québécoises au cours des dernières semaines.

Augmentation

À TVA Sports, la finale du tournoi d’Indian Wells, opposant la jeune sensation ontarienne Bianca Andreescu à l’Allemande Angelique Kerber, a rallié 271 800 téléspectateurs, selon les données de Numéris. Il s’agit d’une hausse de 850 % par rapport à 2018, quand 31 800 amateurs avaient regardé le match ultime.

Du côté de RDS, la récente percée de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov au tournoi de Miami a également fait grimper les auditoires. Présenté vendredi soir dernier, l’affrontement Shapo-Federer en demi-finale a rassemblé 170 000 sportifs de salon. En après-midi, le match Auger-Aliassime contre Isner avait piqué la curiosité de 95 000 Québécois.

Des fidèles

« L’auditoire du tennis est très fidèle aux vedettes du circuit [Federer, Nadal, etc.], mais quand il y a une saveur locale, on sent un engouement supplémentaire », indique Patrick Tremblay de RDS.