Meghan et Harry s’éloignent encore plus de Kate et William

Les rumeurs concernant les mauvaises relations entre Kate Middleton et Meghan Markle vont augmenter d’un cran : c’est que le duc et la duchesse de Sussex ont maintenant leur propre compte Instagram distinct de celui du duc et de la duchesse de Cambridge.

«Bienvenue sur notre Instagram officiel. Nous sommes impatients de partager le travail qui nous motive, les causes que nous soutenons, les annonces importantes et la possibilité de mettre en lumière des problèmes clés. Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons la bienvenue à @sussexroyal», ont signé Harry et Meghan dans une publication mise en ligne mardi matin.

Dans sa première publication, le compte Sussex Royal a également partagé neuf photos du couple princier.

Dès l’annonce du mariage royal de Meghan et Harry, les internautes s’étaient demandé si les jeunes mariés allaient continuer d’utiliser les comptes du palais de Kensington, sur les réseaux sociaux, avec Kate et William.

Puis, après que le cadet de la princesse Diana eut annoncé qu’il attendait son premier enfant avec l’actrice américaine Meghan Markle, le couple a indiqué qu’il allait déménager.

Meghan et Harry ont choisi de déménager à Windsor, loin de Kate et William, qui vivent avec leurs trois enfants au palais de Kensington, à Londres.

La famille royale a expliqué que cette décision était liée uniquement à l’arrivée prochaine du premier enfant du couple, mais les spécialistes de la royauté ont vu dans ce déménagement une détérioration des relations entre les deux couples princiers.

Selon plusieurs médias britanniques, Meghan aurait même fait pleurer sa belle-sœur lors des préparatifs de son mariage avec le prince Harry.

Meghan Markle doit donner naissance à son premier enfant en avril.