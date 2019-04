Novillo doit saisir sa chance

Quand l’Impact a signé une entente avec Harry Novillo, on a eu l’impression que Rémi Garde lui donnait une ultime chance.

Il parlait alors d’un joueur très talentueux qui n’avait pas toujours pris les bonnes décisions et dont le comportement n’avait pas toujours été exemplaire.

Alors quand on a appris que le milieu de 27 ans avait raté le match de samedi parce qu’il avait perdu son passeport, ce n’était pas bon signe.

On ne sait pas encore quelle sanction lui imposera le club. Rémi Garde veut s’y prendre diligemment.

On ne va pas demander à Harry de se cacher, dans la vie il faut assumer tout ce qui se passe. »

Plus à offrir

Garde espère que l’ailier, qui a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure, avant de jouer 16 minutes et d’obtenir une passe à Orlando, va surtout s’exprimer sur le terrain.

On ne sait toujours pas s’il aura obtenu à temps son nouveau document de voyage, de même qu’un visa pour séjourner aux États-Unis, pour le match de samedi à New York. Son absence serait problématique puisque Ignacio Piatti ratera assurément la rencontre et qu’il serait son remplaçant désigné.