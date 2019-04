À plusieurs occasions cette saison, il est arrivé au Canadien de démontrer de l’inconstance au cours d’un même match. Mardi soir, la troupe de Claude Julien a joué avec la pédale au plancher.

« On a joué tout un match. On a appliqué de la pression pendant 60 minutes. On méritait cette victoire. »

– Artturi Lehkonen

Par ailleurs, dans une situation délicate comme celle dans laquelle ils se trouvent, les hommes de Claude Julien auraient facilement pu craquer contre une formation aussi bien nantie que le Lightning.

« On a contrôlé la rondelle. On a dominé ce match-là du début à la fin. On n’a pas paniqué, même lorsque le Lightning a pris les devants.»

– Phillip Danault

Sans compter que le Tricolore a joué de malchance sur le premier but de la rencontre. La rondelle que Steven Stamkos dirigeait devant le filet s’est retrouvée derrière Carey Price après avoir dévié sur Max Domi. À ce moment, il n’y avait pas encore trois minutes de jouées.

« On était positif tout en évitant de se mettre trop de pression. On savait qu’on avait suffisamment de temps pour revenir. Tout peut se produire pendant 60 minutes. La preuve, c’est qu’on a eu notre propre rebond chanceux [but de Joel Armia] en deuxième période. »

– Paul Byron

Le Canadien a démontré qu’il n’abandonnera pas tant que son sort ne sera pas scellé. L’entraîneur du Lightning a été à même de le constater.

« Ils luttent désespérément [pour une place en séries]. Ils ont travaillé fort, ils ont patiné à fond de train. Nous n’avons pas été en mesure de donner un effort équivalent. »

– Jon Cooper

Edward Pasquale disputait seulement un deuxième match au sein du circuit Bettman. Malgré la défaite, il est à parier qu’il se souviendra longtemps de cette performance de 41 arrêts.

« Est-ce que notre gardien a obtenu une étoile ? Il en méritait clairement une. Il a été fantastique. Il nous a permis de demeurer dans le match. »

– Jon Cooper