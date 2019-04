On ne peut pas forcer quelqu’un à pardonner

Je m’adresse à cette mère qui désespérait que sa fille, qu’elle avait élevée seule et avec difficulté, refuse encore 20 ans après les faits, de lui pardonner les années d’errance qu’elle lui avait imposées à cause de son alcoolisme. Madame pense que parce qu’elle est désormais abonnée aux AA, sa fille devrait automatiquement effacer un passé troublant qu’elle a malheureusement vécu pour moitié sous les soins de la DPJ. « Madame, votre adhésion AA ne vous dédouane pas du mal que vous avez fait à votre enfant. Ma mère était comme vous, et elle est morte en 2015 sans que je ne lui pardonne l’enfance de m.... qu’elle m’avait imposée! »

Fille avec la rage au cœur

Je comprends votre réaction à une lettre qui a réveillé en vous de si mauvais souvenirs. Mais je me permettrai un conseil vu la teneur de votre signature. En maintenant vivante une rage, plausible autrefois, vous perpétuez en vous une souffrance destructrice qui n’a plus sa raison d’être. À vous seule revient désormais le devoir de trouver la paix du cœur.