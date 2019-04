[PHOTOS] Des écureuils géants multicolores existent en Inde et les Occidentaux viennent juste de s’en rendre compte

Le règne animal recèle de nombreux mystères et on est bien loin de tous les avoir résolus!

Quand on est enfant, parmi les premiers apprentissages que nous faisons, il y a les animaux.

On découvre alors les chevaux, les vaches, les chiens et les chats.

Au fil des années, on ajoutera les orignaux, les crocodiles, les kangourous et les girafes.

Plus nous vieillirons, plus d’autres magnifiques et étranges créatures viendront s’ajouter à cette liste: ornithorynques, lamas, hyènes et autres diables de Tasmanie.

Puis, arrive un moment où l’on pense que l’on connaît tous les animaux.

ERREUR!

Photo par Arshad.ka5 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58222948

Avouez que vous ne saviez pas, qu’en Inde, prolifère une bête aussi singulière que celle sur la photo ci-haut.

Faites connaissance avec l’écureuil géant de l’Inde ou, en latin, Ratufa indica!

Bien sûr, ce n’est qu’un vulgaire écureuil, mais vous n’en aviez jamais vu un pareil....

Celui qu’on appelle aussi «écureuil géant de Malabar» ou «shekru» se retrouve dans toute l'Inde péninsulaire.

Les photos ne le montrent pas clairement, mais son corps peut faire jusqu’à 40 cm de long (15 pouces) et sa queue jusqu’à 50 cm (20 pouces).

Au total, il fait donc presque 1 mètre d’envergure!

Photo par N. A. Naseer / www.nilgirimarten.com / naseerart@gmail.com, CC BY-SA 2.5 in, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27790849

Il ne faut toutefois pas croire qu’en raison de sa taille, il est facile à repérer.

Au contraire, son pelage aux accents de brun, de noir et d’orangé lui permet de se camoufler sans souci dans la forêt et de furtivement sauter d’arbre en arbre à la recherche de fruits.

Photo par Manojiritty - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75490557

Heureusement qu’il est aussi habile à prendre la fuite car de nombreux prédateurs sont à ses trousses, parmi lesquels des oiseaux de proie et le léopard.

Son existence n’est cependant pas en danger à court et moyen terme. Son statut de conservation de l’Union internationale pour la conservation de la nature est fixé à LC, c’est-à-dire qu’il ne suscite que des préoccupations mineures.

Photo par Manoj Ashokkumar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49545054

Son plus grand prédateur, par contre, est sans doute l’humain. C’est à cet égard que des préoccupations ont fait surface.

Dans certaines parties de l’Inde, l’écureuil géant est recherché pour sa belle fourrure. Sans compter que son habitat naturel subit constamment les assauts de l’Homme.

Alors voilà, des écureuils géants multicolores existent en Inde.