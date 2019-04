Place à la deuxième ronde dans la LHJMQ

Trois matchs ultimes étaient disputés mardi soir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Tigres de Victoriaville, les Wildcats de Moncton et les Mooseheads de Halifax se sont tous qualifiés pour la deuxième ronde.

À Victoriaville, Olivier Mathieu a joué les héros en prolongation et les Tigres l’ont emporté 4 à 3 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Simon Lafrance, qui avait été le premier à s’inscrire à la marque dans cette joute, a fourni la passe décisive sur le but gagnant. Edouard Ouellet et Feliks Morozov ont également touché la cible pour les favoris de la foule.

Du côté des Foreurs, Karl Boudrias, Julien Tessier et Nicolas Ouellet ont été en mesure de battre le gardien Tristan Côté-Cazenave. Ce dernier a effectué 24 arrêts dans la victoire, tandis que Jonathan Lemieux a fait face à 32 lancers dans la défaite.

Au prochain tour des séries, les Tigres se frotteront aux puissants Huskies de Rouyn-Noranda.

À Baie-Comeau, les Wildcats ont profité de la performance de 36 arrêts de Francis Leclerc pour éliminer le Drakkar grâce à un gain de 3 à 2.

Jeremy McKenna et Mika Cyr ont également tiré leur épingle du jeu avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide chacun.

Jacob Stewart a aussi trouvé le fond du filet.

Plus tôt en soirée à Halifax, les Remparts de Québec ont été éliminés par les Mooseheads en s’inclinant par la marque de 3 à 1.

Le gardien Alexis Gravel a été la vedette de la soirée en repoussant 26 des 27 lancers auxquels il a fait face.

Son vis-à-vis, Carmine-Anthony Pagliarulo, a été battu trois fois sur 31 tirs.

Du côté offensif, Keith Getson a été le joueur le plus productif des prochains hôtes de la Coupe Memorial avec un but et une mention d’aide.

Les Wildcats et les Mooseheads s’affronteront au deuxième tour.