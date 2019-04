Québec a dépensé plus de 43 M$ en chirurgies au privé

Le ministère de la Santé a payé plus de 43 millions $ pour faire opérer des patients dans des cliniques privées, et ce, même s’il n’y avait pas de délai d’attente au public.

Depuis mai 2016, 43 658 642 $ ont été payés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour des chirurgies au privé. Au total, 48 066 opérations ont profité à des patients qui n’ont pas déboursé un sou.

L’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette avait mis en place un projet pilote avec trois cliniques privées : Chirurgie DIX30 (Brossard), Opmédic (Laval), et Rockland MD (Montréal).

En 2016, l’entente visait deux objectifs : comparer les coûts entre les deux systèmes et opérer les patients qui attendaient depuis plus de neuf mois (pour toutes sortes d’interventions).

Or, malgré ce critère de délai d’attente, les hôpitaux Charles-Le Moyne à Longueuil et du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont carrément transféré toutes leurs chirurgies de la cataracte à la clinique DIX30, a appris Le Journal. Il n’y a d’ailleurs pas d’attente pour cette opération.

« De toute évidence, les chirurgiens ont vite réalisé qu’ils avaient intérêt à s’occuper de chirurgies plus importantes [...] et de délaisser ce type de chirurgie », souligne le Dr Hugo Viens, directeur médical de la clinique DIX30.

Fait intéressant, les chirurgiens auraient des habitudes plus rigoureuses au privé.

« Il y a une imputabilité, un aspect Big Brother, dit le Dr Viens. Tout le monde se tient plus les fesses serrées. »

Au MSSS, on souligne qu’une analyse du projet pilote sera effectuée dans les prochains mois. Pour le moment, on ne connaît pas la différence de coût entre le public et le privé.