Québec veut attirer le Salut Bonjour! sud-coréen

Surfant sur le succès monstre de la série télévisée sud-coréenne Goblin, qui a été tournée en partie à Québec, l’Office du tourisme de Québec (OTQ) tente désormais d’attirer l’équivalent coréen de Salut Bonjour !

« Nous sommes en cours de discussion pour recevoir le tournage d’une importante émission coréenne dans les prochains mois », a affirmé au Journal Jenna Dubé, conseillère en communication de l’OTQ.

En raison des négociations en cours, cette dernière n’a toutefois pas voulu identifier le nom de l’émission ni le diffuseur.

Chose certaine, un éventuel tournage à Québec permettrait à la ville de se positionner auprès d’une clientèle qui a découvert la capitale nationale à la suite de la diffusion de Goblin.

L’OTQ vient d’ailleurs d’investir 63 000 $ pour du « marketing de contenu » incluant une collaboration avec quatre médias numériques d’envergure : Lonely Planet, NAVER Travel+ (un des plus importants sites de voyage de la Corée du Sud), AB-ROAD et JoongAng Daily.

Autre offensive vers la France

D’autre part, l’OTQ a reçu les résultats d’un sondage Léger mené l’automne dernier auprès de la clientèle française au coût de 83 000 $.

On y découvre notamment les points faibles et les points forts de la capitale nationale aux yeux de ces potentiels touristes.

La « météo-climat » (23 %), le transport en commun (13 %) et les liaisons aériennes vers la région (12 %) constituent les trois principales faiblesses identifiées.

« Maintenant que nous savons ce qui peut les freiner à choisir la région, cela nous permet de prendre la balle au bond et d’en faire part aux organisations concernées, que l’on pense au Réseau de transport de la Capitale et à l’aéroport de Québec », a réagi Mme Dubé.

Parmi les points forts de Québec, les Français ont cité la beauté des paysages et de la destination (37 %), l’accueil des habitants locaux (29 %), la culture canadienne-française (29 %), le patrimoine et l’histoire de la région (28 %) et la possibilité de communiquer dans la langue française (26 %).

Recours aux « influenceurs »

Pour mieux cibler le marché français, l’OTQ mise de plus en plus sur « les influenceurs » — comme l’athlète Marine Leleu ou l’humoriste Will soleil — qui sont suivis par des centaines de milliers d’internautes sur Instagram et YouTube.