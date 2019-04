Qui va payer pour le hockey féminin?

Tôt ou tard, quelqu’un va demander que le gouvernement fasse vivre la Ligue canadienne de hockey féminin. C’est dans l’air du temps. En attendant, on va se retourner vers la Ligue nationale et on va demander à Geoff Molson et à Gary Bettman de sauver le hockey féminin professionnel.

Les arguments sont tellement simplistes. Un million, c’est des pinottes. Avec le seul salaire de Claude Julien, le Canadien ferait vivre toute la Ligue nationale de hockey féminin. Les sept équipes. Ou encore mieux, on pourrait verser le salaire de Jonathan Drouin. Tant qu’à ne pas le faire jouer, il se sentirait utile.

C’est sûr qu’on se dirige dans cette direction. Ça s’inscrit dans la tendance lourde de permettre aux femmes de faire du rattrapage dans différents domaines de la société moderne. Pourquoi pas le hockey ?

POURQUOI ÇA NE MARCHE PAS ?

Mais on oublie le principe de base dans toute cette affaire. La LCHF va fermer ses portes pour quelles raisons ? Parce que le modèle économique ne fonctionne pas. Parce que les amateurs refusent d’acheter des tickets pour un spectacle qui les excite vraiment deux matchs par quatre ans. La demi-finale et la finale olympiques.

C’est aussi simple que ça. Les clubs Blockbuster changent de vocation parce que la location de vidéos ne fonctionne plus. L’univers du taxi est chamboulé parce qu’une nouvelle réalité nommée Uber, s’impose.

Le hockey féminin professionnel ne marche pas parce que les fans, les réseaux de télévision et les commanditaires n’y trouvent pas leur compte. C’est aussi simple que ça.

On pourrait débattre cent heures sur les mérites du spectacle offert par les femmes dans un match de hockey mais si le client ne veut pas acheter, y a rien à faire.

En plus, les témoignages qu’on entend sur Laurel Walzak, la présidente du conseil d’administration, ne vantent surtout pas sa capacité d’écoute.

Autrement dit, pourquoi les équipes canadiennes de la LNH se sentiraient-elles obligées de payer le déficit annuel et accumulé d’un circuit dont les clients potentiels ne veulent pas acheter le produit ?

MAIS IL Y A DE BONNES RAISONS

C’est dit brutalement, mais il y a quand même une solide réflexion à faire sur la situation désastreuse du circuit féminin.

Il y a plein de domaines dans la société canadienne qui ne peuvent pas atteindre une rentabilité réelle. Qu’on pense par exemple au cinéma québécois. À part quelques Bons cops, bad cops, il est impossible de rentabiliser un film qui a coûté 5 millions avec les entrées au cinéma et les ventes aux télévisions. Même chose pour de grandes séries comme Les Pays d’en haut. Le coût de production est trop élevé. Les gouvernements ont mis sur pied des organismes d’état comme Téléfilm Canada ou la Sodec pour permettre aux citoyens de se payer des émissions capables de les intéresser et de rivaliser avec l’offre étrangère. Sinon, on en serait encore à Dallas et Dynastie.

ON ARRIVE À LA VRAIE QUESTION

On arrive maintenant à la vraie question. Est-ce que le hockey professionnel féminin est essentiel à la société canadienne ? Est-ce que le hockey professionnel est suffisamment important pour que des institutions publiques ou privées se sentent obligées de venir à son secours ?

Et la réponse est oui, au moins à la deuxième question. Les jeunes filles de dix ans ont le droit d’espérer se réaliser dans leur sport favori si c’est le hockey. Les jeunes femmes de 18 ans ont le droit de rêver à un débouché pour une carrière. Les femmes ont le droit de pratiquer un sport extraordinaire dans un environnement favorable. Une équipe nationale pour les Jeux olympiques, c’est bien. Une ligue où plus de cent jeunes femmes peuvent briller est encore bien mieux.

Cela dit, ce n’est pas la vocation de la LNH de sauver le hockey féminin professionnel. L’objectif des propriétaires de la Ligue est de faire des profits dans l’immédiat et d’en faire de plus gros encore en développement le marché.

Peut-être que le hockey féminin répond à cet objectif. Peut-être qu’une aide financière assortie d’un crédit d’impôt pourrait s’inscrire dans un plan de marketing. Pourquoi pensez-vous que le Canadien investit plus d’un demi-million de dollars dans la construction de patinoires de quartier ? Pour faire œuvre sociale mais aussi valoriser la marque CH.

Mais je ne crois pas à l’obligation des équipes de la LNH de considérer le sauvetage et l’existence d’une ligue féminine comme de la charité obligatoire. En général, la facture de l’œuvre caritative finit toujours par être refilée aux clients. Le billet pour un match coûte alors 306 $.

L’EXEMPLE DU TENNIS FÉMININ

La NBA a du succès avec sa ligue de basketball féminin. Le football féminin malgré les strings et les soutiens-gorges, vivote. Le baseball féminin a fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. La boxe féminine tente de prendre son envol. Le soccer féminin semble susciter l’espoir d’un succès économique.

Les vraies réussites demeurent les sports individuels que sont le golf et le tennis. Mais il ne faut pas oublier que les femmes ont dû se battre avec acharnement pour briser le mur...économique. Sans Billie Jean King et celles qui ont suivi comme Martina Navratilova et Chris Evert, Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard ne gagneraient pas le quart de ce que touchent les hommes.

Le hockey professionnel féminin mérite d’être sauvé. Mais on doit le faire de la bonne façon.

Sinon, ça sera toujours à recommencer.