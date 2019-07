[Quiz] Dans quelle propriété devriez-vous déménager?

En collaboration avec

Les temps changent et vos besoins aussi. La décision de déménager ne se prend pas du jour au lendemain. Quel type de propriété devrait être votre prochain achat? Répondez à notre quiz pour le savoir!

Certes, vous avez connu de grandes joies à votre adresse actuelle, mais il se peut que les aléas de la vie vous obligent à chercher un domicile plus adapté à votre situation.

Vous rêvez d’une maison un peu plus grande ou d’une demeure qui sied mieux à votre famille? Sachez que compléter une préapprobation hypothécaire comme celle de la TD pourrait vous aider à définir votre capacité financière. Cela ne prend quelques minutes seulement. Vous pourriez même être immédiatement préapprouvé pour un emprunt!

Faites ce quiz qui, nous l’espérons, vous aidera à cerner vos besoins en matière de propriété.

Quiz Une nièce ou un neveu que j’adore. 2 beaux ados. 3 enfants et 4 petits-enfants. 1 adorable poupon. Découvrir un nouveau resto branché. Faire une promenade à vélo. Aller au musée en famille. Jardiner et entretenir mes fleurs au soleil. Apporter une bouteille pour le repas et quitter après le digestif. Arriver tôt en après-midi pour profiter de la piscine. La famille, ce n’est pas de la visite. Passer le week-end. Être prisonnier du pont Champlain à l’heure de pointe. Que quelqu’un ait encore faim après le souper. La tondeuse qui fait défaut. Un potager infesté. L’avion! Tellement plus facile pour aller à Toronto. Mon vélo, beau temps mauvais temps. La Zamboni, je suis bénévole pour une équipe de hockey pee-wee. Mon kayak, tous les matins sur le lac. Timothée, un persan indépendant. Adèle, un labrador sociable. Marcelle, la lapine de ma fille. Paul, un mouton adorable. J’ai posé un tableau. J’ai monté une commode. J’ai repeint toute la maison. J'ai construit un deuxième cabanon pour la cour. Ma routine de yoga. Assez d’eau chaude pour prendre une douche. Un bon déjeuner du resto du coin. Savourer mon café à l’extérieur. S’y connaissent en sommellerie. Sont ceux avec qui je partage mes recettes. Aiment garder les enfants. Habitent à plus de 5 km. loft centre-ville unifamiliale bigénérationnelle campagne Un vaste loft au centre-ville ! Ce type d’habitation très tendance est le reflet de votre vie active. Vous gagnerez en espace tout en gardant l’authenticité des lieux. Souvent situé dans un quartier artistique, son environnement foisonnant vous charmera. Une belle maison unifamiliale dans un quartier tranquille, mais vivant! Il est naturel de vouloir vivre dans une plus vaste propriété lorsque la famille s’agrandit. Ce type d’habitation offrira à tous les membres de votre famille leur petit coin d’intimité. Un duplex pour une cohabitation bigénérationnelle en ville ! Elle vous permettra de vivre sous le même toit que vos enfants ou vos parents, mais dans des appartements indépendants. Voilà une solution pour vous rapprocher de votre famille sans devenir envahissant. Une maison de campagne ! Voilà un scénario idéal si vous vous ressourcez dans votre jardin plutôt que dans les restaurants mondains. Vous aurez aussi le loisir de profiter de plus d’espace à l’intérieur. Parfait pour les familles aux enfants et aux animaux nombreux ! Partagez votre résultat sur Facebook

Peu importe le lieu et le type d’habitation, l’important c’est de trouver la maison qui vous rendra heureux. Et la tranquillité d’esprit commence par la préapprobation hypothécaire de TD, que vous pouvez faire en ligne, dans une succursale ou encore au téléphone. Cela vous permettra de bien définir votre budget afin de cerner les propriétés qui pourraient vous intéresser. Vous serez plus rapidement motivé à faire le saut!