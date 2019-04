Savoir se relever

Pour une volée, c’en était toute une. L’Impact a pris plusieurs coups samedi, mais il devra trouver la force de se relever rapidement, de se secouer et de passer tout de suite au prochain rendez-vous.

Nombre de facteurs peuvent expliquer cette défaite humiliante. D’abord, le Sporting Kansas City est une des meilleures formations de la MLS, et ce, depuis plusieurs années déjà. Jouer dans « l’Enfer bleu » n’est jamais facile pour l’adversaire. Nous en avons eu une démonstration édifiante cette fin de semaine.

Ensuite, la troupe de Rémi Garde était privée de deux de ses éléments les plus importants. Sans Nacho Piatti et Zakaria Diallo, le Bleu-blanc-noir ne représente pas un aussi grand danger pour ses opposants. Encore là, le score tend à le prouver par dix... ou par sept.

Malgré tous ces constats, le match n’était pas joué d’avance. Personne ne devait et ne pouvait inscrire une défaite à la fiche de l’Impact avant la rencontre. Rappelez-vous juste 2012 ou 2017, quand les Montréalais avaient réussi à tirer leur épingle du jeu à Kansas City.

Ces résultats, c’est avec des joueurs MLS que l’Impact les a obtenus. Ce week-end face au Sporting, la version 2019 du club ressemblait plus à une bande de joueurs de moins de 15 ans.

S’inspirer des meilleurs

Quand deux de tes meilleurs joueurs manquent à l’appel, c’est l’occasion pour le reste de l’équipe de prouver qu’elle a du ressort, qu’elle est en mesure de gagner malgré les difficultés. Parce que, ne vous y méprenez pas, il est inévitable que l’Impact doive encore se débrouiller sans son effectif complet d’ici la fin de la saison. Avec les blessures et la tenue de la Gold Cup au milieu de l’été, Rémi Garde devra encore jongler avec son effectif.

En ce sens, le Bleu-blanc-noir et l’ensemble de la ligue peuvent s’inspirer du Sporting Kansas City. À toutes les positions sur le terrain, l’équipe du Missouri aligne un joueur qui est parmi les meilleurs de la MLS. Ajoutez à cela un banc avec beaucoup de profondeur et vous avez une équipe qui enchaîne les succès année après année et qui est toujours en lice en Ligue des champions.

L’entraîneur Peter Vermes est une des raisons majeures de leurs performances. À la barre de l’équipe depuis près de 10 ans, Vermes offre une stabilité à l’organisation qui est pour le moins profitable.

Voilà exactement pourquoi le Sporting n’est pas l’Impact de Montréal... et qu’il lui est supérieur dans plusieurs domaines du business.

Dans la suite des choses

Le match de samedi s’inscrit dans une suite logique depuis le début de la saison pour l’Impact. Le club enchaîne une mauvaise performance et une bonne.

La copie que le XI montréalais a livrée à Kansas City démontre qu’il n’est pas prêt à battre les meilleures équipes de la MLS, celles qui vont s’installer au sommet du classement.

Si l’ensemble de l’équipe a souffert dans cette défaite, la ligne défensive, et plus particulièrement le tandem Victor Cabrera – Rudy Camacho, a été catastrophique dans l’ensemble des 90 minutes. Ces deux-là, constamment en retard, ont été battus trop facilement à un contre un, ont laissé leurs adversaires profiter de l’espace dans leur dos et ont à répétition pris le mauvais angle d’attaque pour tenter de contrer l’offensive du Sporting.

Sur le deuxième but de l’Écossais Johnny Russell, les défenseurs montréalais n’ont montré aucune intensité, aucune intention de vraiment gagner le ballon. C’est l’histoire consternante de ce triste après-midi de mars.

En attaque ?

Du point de vue offensif, le travail de Maxi Urruti est honorable. Sa façon de harceler les défenseurs adverses et de se dépenser sans compter est certainement un atout pour l’équipe... mais l’avez-vous vu prendre un tir sur le filet adverse ?

En fait, Saphir Taïder est le seul joueur qui a été quelque peu dangereux offensivement contre Kansas City. L’organisation de l’Impact, des deux côtés du ballon, a été, et je pèse mes mots, catastrophique. C’est incroyable de croire qu’un match de soccer professionnel puisse finir sur un score de 7 à 1.

On peut trouver à redire sur le choix de l’alignement. Mettre Taïder à l’aile n’était peut-être pas la meilleure décision. Au lieu de donner une chance à Shamit Shome, Garde aurait mieux fait de garder l’international algérien dans l’axe.

Dans ma chronique la semaine dernière, j’ai souligné le manque de profondeur de l’Impact. À Kansas City, la réalité nous a frappés en plein visage.

Même si ça ne sera pas facile pour les joueurs montréalais, il faut mettre cette lourde défaite de côté. Il faut se relever, s’essuyer et penser au NYCFC qui est le prochain adversaire.