Trop saoul pour comprendre ce qu’il faisait, Nicolas Cage fait annuler son mariage après quatre jours

Préparez-vous à entendre une histoire impliquant Nicolas Cage (on aime mieux prévenir parce qu’on n’a pas toujours envie de ça), une licence de mariage et beaucoup d’alcool.

Mercredi dernier, l’acteur Nicolas Cage a demandé à la cour du Nevada de faire annuler son mariage avec Erika Koike.

Cage et Koike (essayez de dire ça rapidement trois fois de suite) avaient convolé en justes noces quatre jours auparavant.

Quand on sait qu’aux États-Unis, un mariage dure en moyenne huit ans, celui de l’homme qui a partagé l’écran avec John Travolta dans le classique de 1997 Face/Off réalisé par la légende du cinéma hongkongais John Woo, parait un peu court.

Selon des documents obtenus par Page Six , l’alcool serait en cause.

L’homme qui s’est glissé dans «la peau» d’un ange dans City of Angels, le remake américain du film Der Himmel über Berlin de Wim Wenders a affirmé à la cour qu’au moment de signer le contrat, il était tellement ivre qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait.

Cage, qui a crevé l’écran dans le drame historique Captain Corelli's Mandolin en 2001, a déclaré que lorsque la femme qu’il fréquente depuis avril a proposé qu’ils se marient, il a accepté impulsivement et n’a pas pris le temps de réfléchir.

L’acteur de 55 ans qui s’est mérité un oscar pour sa performance d’un homme qui décide de s’enlever la vie dans Leaving Las Vegas a aussi ajouté qu’au moment de l’union, il n’était pas au courant du dossier criminel de Koike ainsi que de ses liaisons romantiques avec quelqu’un d’autre.

