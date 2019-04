Celle-là, c’est la meilleure, et il fallait que ça émerge de Drummondville. Si vous êtes capable de prédire correctement le tableau des séries éliminatoires, vous allez gagner un demi-million de dollars. Vous avez bien lu, et c’est une première.

Les probabilités augmentent drôlement si vous êtes du type chanceux et que vous connaissez bien votre hockey. Les détails sont sur le site de la Fondation Normand Léveillé. Chaque participation coûte 25 $, mais vous aurez un reçu de don de charité, donc déductible d’impôt. Ça me chatouille. Bravo aux courtiers de EGR à Drummondville qui ont été en mesure de négocier l’assurance.

C’est tout de même pas un petit montant. Il faut être en mesure de prédire l’équipe gagnante de chacune des 15 séries ainsi que le nombre de matches nécessaires pour chacune d’elles.

Pas facile, mais faisable, selon moi. Entoucas, je vais m’essayer parce que j’ai calculé et 500 000 $, ça fitterait très bien dans mon budget. Un brun et je me lance.

JE SUIS PRÊT

Le concours est pour la Fondation du Centre Normand Léveillé qui, depuis maintenant 23 ans, vient en aide à un nombre impressionnant de personnes vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle.

Cette fondation est tout simplement formidable, originale. Appuyée par les géants que sont Cascades, Transport Bourret et Canimex, elle multiplie les événements, dont un splendide tournoi de golf annuel qui, cette année, aura lieu le 30 mai, et qui réunit toujours un grand nombre de joueurs de la NHL qui n’ont jamais cessé d’appuyer Normand Léveillé, dont on connaît la tragique histoire.

Personnellement et depuis longtemps, j’y anime l’encan à la criée en soirée et je suis prêt. J’ai commencé à m’entraîner sous la douche et dans mon char.

FLIGNES-FLAGNES

Paul Byron aurait déclaré que c’était son dernier combat.

On salue les Inuits qui sont à Mont­réal en vacances dans le sud.

Est-ce que ça existe un tatoueur sans dessin ?

Y a-t-il des gens à ton service ? Non. Attends à tes funérailles.

À DEMAIN

On s’inscrit tout de suite et on précise nos choix après les derniers matches du week-end. Ah oui, un brun... peut-être deux.