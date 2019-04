Un dernier tour de piste explosif à Québec pour Kiss

Tous ses grands succès, des pétards à la tonne et des flammes à profusion : l’un des groupes rock les plus colorés et spectaculaires du dernier demi-siècle, Kiss a offert un explosif dernier tour de piste à ses fans de Québec, mardi soir, au Centre Vidéotron. L’ambiance était survoltée pour l’arrêt dans la capitale de la tournée End of the Road. Une Kiss Army de plus de 14 000 personnes, dont plusieurs arboraient le maquillage de circonstances, et même des gamins, a répondu à l’appel de la mythique formation, qui n’allait certainement pas faire ses adieux sans quelques ultimes coups d’éclat. Ni sans ses flamboyants costumes de scène et ses célèbres maquillages. En grande forme, les musiciens sexagénaires n’ont pas mis de temps à soulever la foule. Descendus des hauteurs de la scène chacun sur sa plateforme, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer et Eric Singer ont lancé les hostilités avec une infernale Detroit Rock City, assortie de pyrotechnie et de jets de flamme trop nombreux pour les dénombrer. Comme coup d’envoi, difficile de demander mieux.

La langue de Gene Le groupe, dont on pouvait épier les moindres faits et gestes sur trois écrans géants, a ressorti tous les vieux trucs qui ont fait sa renommée. Le bon vieux Gene Simmons s’est ainsi assuré que tout le monde puisse bien voir sa célèbre langue, en plus, bien sûr, de cracher du sang pendant son solo de basse.

La livraison de Deuce a été l’occasion pour Simmons, Stanley et Thayer de se regrouper pour leur traditionnelle chorégraphie, si simple, mais sans laquelle un concert de Kiss serait incomplet.

C’était aussi sans compter sur les discours enflammés de Stanley, qui a rappelé de toutes les manières à quel point Kiss doit tout à ses admirateurs. « Sans vous, on ne serait pas ce que nous sommes », a-t-il mentionné. Chorale

Le retour d’ascenseur a été généreux. À plusieurs reprises, on pense à Shout It Out Loud et Lick It Up, les fans ont pris le relais des musiciens et formé une chorale pour chanter à pleins poumons les refrains des pièces les plus connues du quatuor.

Si on a senti une légère accalmie passé la mi-parcours, la fête a repris de plus belle quand Paul Stanley a survolé la foule suspendue à un câble pour rejoindre une scène secondaire installée au milieu du parterre.

C’est de là qu’il a balancé Love Gun et l’immense I Was Made For Lovin’ You, avec boules disco rappelant les influences disco du plus gros hit en carrière de Kiss.

Vingt titres, la plupart puisés dans le répertoire de leur glorieuse époque des années 1970, étaient au programme de ce concert généreux qui s’est étiré sur plus de deux heures quinze minutes.

Cette dernière performance de Kiss à Québec, la première depuis leur passage sur les plaines d’Abraham, en 2009, s’est logiquement conclue dans une effusion de joie collective au son de Rock and Roll All Nite et d’une autre série de détonations.