Un très beau moment montréalais

Dans le dossier de la laïcité, réactivé pour une énième fois par le gouvernement Legault, je présente ma perspective dans ma chronique de ce matin.

L’autre soir, en parlant du même sujet avec des collègues, j’ai raconté un moment très montréalais que j’avais observé cet hiver dans un autobus. Après cette soirée, je me suis dit que dans le contexte actuel, le partager sur mon blogue serait peut-être une bonne idée.

Ce moment illustre à merveille ce que veut dire, dans la vraie vie de tous les jours, le fameux «vivre ensemble» dont on parle tant. Un très beau moment qui allait bien au-delà des préjugés auxquels nous pouvons tous succombé de temps à autres.

Voici.

Je prends l’autobus qui mène à la station de métro Henri-Bourassa. Le quartier est pluriethnique. Cela se reflète chez les passagers de l’autobus. Ici, c’est les Nations Unies!

Le bus est plein à craquer. Je suis debout et j’observe ces conversations fascinantes entre des jeunes du cégep Bois-de-Boulogne. Ils sont de toutes les origines et se parlent entre eux en français. Pas de franglais, non plus.

Ces jeunes sont enjoués. Ils jasent études, amours, magasinage, etc. Rares sont même ceux à vérifier leur IPhone. Ils sont trop occupés à jaser.

En chemin vers le métro, une femme monte à bord. Elle porte un tchador – le vêtement noir intégral qui couvre tout le corps, sauf le visage. Personne ne la remarque ni la regarde. Les conversations continuent. Point.

Il n’y a pas un siège de libre. La dame reste donc debout.

Elle tient la barre vis-à-vis le premier siège dans la lignée de sièges individuels. Dans ce premier siège, un homme est assis. Il est dans la soixantaine et de toute évidence, il est un francophone dit de souche.

L’homme regarde la dame en tchador. Il se lève rapidement pour lui offrir son siège. «Prenez mon siège, madame», qu’il lui dit en faisant un geste invitant de sa main droite.

«Non, non, non», lui répond la dame très gênée. L’homme répète son offre : «oui, oui, madame, svp, prenez mon siège».

La dame répète à son tour «non, non, non. Ça va comme ça.»

L’homme insiste à nouveau. Il est évident qu’il est galant et ne peut pas croire qu’il laissera une femme debout pendant que lui, est assis.

La dame refuse à nouveau, doucement et gentiment.

L’homme voit bien que c’est peine perdue. Alors, il s’assoit à nouveau.

Puis, il tente de faire un peu de conversation avec la dame. Question de communiquer, simplement.

Il lui dit : «l’hiver est long cette année!».

Et là, la réaction de la dame en tchador brise tous les préjugés possibles. Elle lui répond ceci dans le plus parfait vernaculaire québécois: «Ouin! Mets-en!».

La conversation s’est ensuite poursuivie entre l’homme et la dame jusqu’au métro. Ils ont parlé de la météo, de la neige, de la glace et du printemps qu’ils avaient hâte de voir arriver. Comme tous les Québécois le font...