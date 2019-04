Une année de rêve pour Mathieu Massé-Pelletier

« Mon seul regret est de ne pas avoir pratiqué l’athlétisme avant, a-t-il raconté. Je n’avais jamais fait de lancer du poids. L’équipe avait besoin de quelqu’un et j’ai opté pour cette discipline. J’ai été bien coaché. Et j’ai remporté le championnat de l’État cet hiver. Au printemps, le poids, le disque et le 100 m et le 4x200 m sont au programme. »

« La diversité est la clé, de poursuivre le secondeur hybride qui a pris 20 livres depuis son arrivée en Virginie. Ça permet un développement exceptionnel. Mes entraînements d’athlétisme m’ont permis de gagner en vitesse pour le football. J’ai pris du poids, mais je suis plus rapide en raison de mon entraînement en athlétisme. C’est le buffet matin, midi et soir. Poulet et riz me permettent de gagner en masse musculaire. »

« Comme me le disait un de mes anciens entraîneurs (Jean-François Boisvert) au Séminaire Saint-François, je suis un joueur spécial non pas en raison de mon talent et de mes qualités athlétiques, mais en raison de mon éthique de travail, mon sérieux, ma motivation et la constance dans mes efforts. Les conditions et les infrastructures favorisent aussi le développement. Les joueurs s’entraînent à l’extérieur 12 mois par année à la course et ça leur permet d’être plus rapides et plus explosifs. »