[VIDÉO] Grâce à cet appareil, les papas peuvent maintenant donner le sein à leur bébé

On n’arrête pas le progrès!

La firme japonaise Dentsu a récemment dévoilé lors de l’événement South by Southwest qui se tenait à Austin au Texas ce qu’elle appelle un Father’s Nursing Assistant, ou si vous préférez un Assistant d’allaitement pour pères.

Image Dentsu

L’appareil, qui a pour but de permettre aux papas de s’occuper davantage de leurs enfants tout en créant un lien spécial avec ceux-ci, sert en effet à donner le sein aux bébés.

Dans les faits, le gadget est un genre de réservoir de lait portatif en forme de poitrine féminine.

Un des seins contient le lait; tandis que l’autre sert à nourrir l’enfant au moyen d’une tétine de silicone semblable à un mamelon.

Image Dentsu

L’Assistant d’allaitement pour pères est également chauffé, en plus de vibrer pour mieux faire sombrer les bambins dans les bras de Morphée.

On lui a aussi implanté des capteurs qui permettent d’avoir accès à foule de données concernant l’allaitement et le sommeil de l’enfant via une application mobile.

Image Dentsu

Pour la compagnie Dentsu, qui espère pouvoir utiliser les outils disponibles à l’ère du numérique afin de modifier pour le mieux les sensations et les comportements humains, l’Assistant d’allaitement pour pères encourage ces derniers à prendre part de façon active aux tâches habituellement réservées à la mère.

L’appareil permettrait également d’améliorer le sommeil de l’enfant.