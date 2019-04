BRETON, Georges



À son domicile, est décédé, le 29 mars 2019, M. Georges Breton à l'âge de 84 ans, époux de Mme Thérèse Lussier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Raynald (Nathalie), son petit-fils Marc-André, ses frères et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié à laST-CONSTANT, QCTél: 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 13 avril 2019 de 13h à 16h.