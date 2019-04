BOISJOLY, René



À Gatineau, le 26 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. René Boisjoly époux de feu Mme Lise Sauvé.Il laisse dans le deuil sa fille Élise Boisjoly et son conjoint Martin Parent ainsi que plusieurs parents et amis.Sa générosité et bonne humeur ont fait des heureux autour de lui tout au long de sa vie.La famille vous accueillera le dimanche 7 avril à compter de 11h au :MONTRÉAL, QUÉBEC, H1W 1P2Tél. 514 527-4126Un hommage lui sera rendu, le jour même à 13h30 en la chapelle du complexe.