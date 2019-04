MARTEL, Jean-Claude



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 31 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Claude Martel, époux de Françoise Archambault.Il laisse dans le deuil sa fille Lise, ses frères René et Jacques, ses soeurs Noëlla et Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h30 au:Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril 2019 à 11h30, en l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boul. Iberville, Repentigny, J6A 1Z1.