WALASZCZYK (LUKASIK)

Kazimiera



À Montréal, le lundi 1er avril 2019 est décédée, à l'âge de 61 ans, Kazimiera Lukasik Walaszczyk, épouse de Stanislaw Walaszczyk.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Eugenia, ses enfants Kamila (Chris), Wojciech (Melanie) et Tommy, ses petits-enfants Harry et Elliot, sa soeur Bozena, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 4 avril 2019 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 22h et dès 9h le vendredi matin.Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 avril 2019, à 11h en l'église Notre-Dame-de-Czestochowa, au 2550, avenue Gascon, Montréal et de là au cimetière Le Repos Saint-François D'Assise.