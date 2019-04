4 nouveaux restos à découvrir ce printemps en tête à tête ou avec votre gang

La nouvelle saison apporte son lot de nouveauté en restauration à Montréal.

Alors que certains restaurateurs en profitent pour jouer un peu avec leur menu en fonction des produits saisonniers, d’autres lancent carrément de nouveaux projets.

Voici quatre nouveaux restos à découvrir lors d’une prochaine sortie en amoureux ou en gang!

1. Fricot

Ce nouveau restaurant est le «crab shack» dont Montréal avait réellement besoin. Au Fricot, vous pourrez déguster des plats typiques du Nouveau-Brunswick avec une «twist» de «finger food». Parmi les recettes à faire saliver il y a les fameuses guédilles au homard, mais aussi un pogo de poisson. En ce qui concerne la carte des alcools, elle sera composée de vins de l’Est du Canada et de la bière Lager Alpine, un grand classique du Nouveaux-Brunswick.

2661, Notre-Dame Ouest

2. Jacopo

Le Groupe Antonopoulos en est à son 15e restaurant dans le Vieux-Montréal avec ce petit nouveau du nom de Jacopo. Situé sur la Place Jacques-Cartier, ce restaurant italien, dont le menu est inspiré de la cuisine rustique de Rome, est un bel endroit où sortir souper en amoureux. Si vous aimez les pâtes faites maison, les bons légumes frais ou encore d’excellentes charcuteries et saucissons faits maison à l’aide d’une chambre de vieillissement de viande sur place, Jacopo saura vous charmer. L’ouverture est prévue pour très très bientôt!

436, Place Jacques-Cartier

3. Sauvage – bar à vin

Une nouvelle adresse a fait son apparition dernièrement au centre-ville. Il s’agit en fait du Sauvage qui est un bar à vin situé à même le restaurant Moxie’s sur Robert-Bourassa. Il faut savoir toutefois que le bar à vin aura des menus bouffe et alcool complètement différents du restaurant. La nouvelle adresse misera plutôt sur le 5 à 7 avec des plats à partager ainsi que de belles options de vins. À noter aussi que Sauvage proposera quotidiennement des spéciaux intéressants sur les vins au verre!

1207, boulevard Robert-Bourassa

4. Wolf&Workman

La gang derrière le Burgundy Lion et le pub Bishop & Bagg a un nouveau projet : le Wolf&Workman! Ce gastro-pub britannique qui a ouvert dernièrement sur la rue Saint-Paul dans le Vieux propose des bières, des vins et des cocktails à base de forts qui proviennent d’ici. En ce qui concerne la bouffe, les clients peuvent commander des plats haut de gamme inspirés par les plus grands pubs de Londres. L’ambiance quant à elle est plutôt festive ce qui en fait un lieu parfait pour une soirée entre amis!

139, rue Saint-Paul Ouest

