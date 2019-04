LAVALLÉE, Jean-Claude



À Saint-Jérôme, le 29 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Claude Lavallée, époux de Mme Nicole Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Benoit et Robert (France), ses petits-enfants Jessica, Marie-Ève, Xavier et Audrey-Anne, sa soeur Huguette, son beau-frère Gilles, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 8 avril dès 9h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire le lundi 8 avril à 11h, au salon. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Hippolyte.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.