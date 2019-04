SAUVÉ LEDUC, Rita



À Hudson, le 1er avril 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Rita Sauvé, épouse de feu M. Pierre-Paul Leduc, résidant à St-Clet.Elle laisse dans le deuil ses 2 enfants Jean-Pierre (Claudine Faubert) et Danielle, ses 2 petits-fils Sébastien (Sophie Tessier) et Maxime (Nathalie Genesse), ses 6 arrière-petits-enfants Lily-Mai, Ralfie, Édja, Loïc, Maël et Naélou, ses 2 belles-soeurs Léonide et Marie-Paule, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril de 10h à 11h au :SOULANGES J.A. LARIN & FILS100, 338 ROUTE, COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 11h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation à une date ultérieure au cimetière de St-Clet.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, 90 rue Como Gardens, Hudson, seraient appréciés en sa mémoire.