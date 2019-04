de REPENTIGNY (née BODSON)

Liliane



À Montréal, le 29 mars 2019, est décédée, à l'âge de 90 ans, Liliane de Repentigny, née Bodson.Elle laisse dans le deuil son époux Antonin de Repentigny, ses enfants Alain (Marie Noël), Yves (Louise Corbeil) et Céline (Serge Lizotte), ses petits-enfants Marcelle, Vincent, Mylène et Pascale, ses arrière-petits-enfants Olive et Zachary, sa soeur Jacqueline (Roger Champagne), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 7 avril 2019 de 15h à 21h, ainsi que le lundi à compter de 11h30.Les funérailles seront célébrées le lundi 8 avril 2019, à 13h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs (5905, rue Turenne à Montréal, H1M 1N4).En témoignage de votre sympathie, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval, dont le personnel admirable a accompagné Liliane en fin de vie, seraient appréciés de la famille. Des formulaires de dons seront disponibles au salon.www.msplaval.ca/don-in-memoriam