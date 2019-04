9 destinations tendance où faire du voilier

En collaboration avec

Si l’appareillage, la mature et le puits de dérive n’ont plus de secrets pour vous, c’est que vous êtes un passionné de la voile.

Soif d’aventure? Vous pourriez hisser la grand-voile vers une destination paradisiaque en remportant un crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $ dans l’un des Casinos du Québec ou sur lotoquebec.com .

Embarquement immédiat!

photo unsplash

1. La Thaïlande

La plupart des contrées marines se satisfont d’une seule bande littorale. Pas la Thaïlande. Ses rives scintillantes sont à la fois bordées par la mer d’Andaman et le golfe de Thaïlande. Pas étonnant que l’on surnomme ce bijou sud-asiatique de «Pays du sourire».

photo unsplash

2. Les îles grecques

Les proues des voiliers s’abandonnent volontiers au bleu infini des mers Égée et Ionienne. La Grèce, avec ses 6000 îles et îlots, ne cesse d’attirer les curieux assoiffés d’aventure et de farniente. Chaque excursion est un voyage dans l'histoire cosmopolite et mythique de cette perle de la Méditerranée.

photo unsplash

3. Les Bahamas

En partant de la Floride, les Bahamas sont à quelques heures de croisière seulement. Si la cette escale reste inlassablement prisée des vacanciers, c’est pour ses îles paradisiaques, ses eaux pures et ses récifs coralliens. Mouillage idyllique s’il en est un, le chemin aux alentours de Nassau mérite sa place sur toutes les bucketlists.

photo unsplash

4. La Croatie

Les rochers dénudés des Alpes dinariques dévoilent jalousement le littoral ondulant croate. Là-bas, le paysage entremêle plages immaculées et versants verdoyants. L’Adriatique cristalline accueille les bateaux, alors que les ports foisonnants en charment les touristes.

photo unsplash

5. L'île de Santa Catalina en Californie

Des palmiers qui se dandinent amoureusement sous le vent, des plages de sable blanc et des eaux limpides. Un scénario classique de carte postale. Si vous pensiez qu’il faut amarrer les alentours d’îles tropicales pour en profiter, vous avez tort. Ce paradis exotique n’est autre que l’île de Santa Catalina, à deux pas de la ville de Los Angeles.

photo unsplash

6. La Côte d’Azur en France

La French Riviera, comme l’appellent paradoxalement les Français, offre une mosaïque de couleurs à ses visiteurs, à mi-chemin entre mers et montagnes. Bien sûr, un séjour en voilier sur la Méditerranée implique des parfums enchanteurs, des paysages sauvages et des centres-villes animés. Il n’y a qu’à penser à Saint-Tropez, à Cannes ou même à la côte monégasque.

photo unsplash

7. L'Indonésie

Avec ses 17 000 îles luxuriantes, l'Indonésie est le plus grand archipel du monde. Le relief culturel y est tout aussi fourmillant, on y parle d’ailleurs plus de 700 langues différentes. Nul doute que Bali, Java, Sumatra et Gili séduiront les friands de sports nautiques, avec une succession de panoramas aux camaïeux de turquoise et d’émeraude.

photo unsplash

8. La Nouvelle-Zélande

Le pays du long nuage blanc, comme l’ont baptisé les Maoris, compte plus de 15 000 kilomètres de littoral cristallin. Les embarcations néo-zélandaises peuvent profiter d’impressionnantes réserves marines, de contrées insulaires verdoyantes et de courants favorables. Avec la baie des Îles, le golfe Hauraki et les vallées submergées des Marlborough Sounds, la Nouvelle-Zélande a tout ce qu’il faut pour passer des vacances à la voile.

photo unsplash

9. La Sicile

Décidément, l’Adriatique est une destination de rêve pour les voiliers! Voguer sur ses eaux promet un circuit pittoresque, un vent soutenu, et des arrêts d’une beauté saisissante. Les embarcations longeant la Sicile peuvent aussi profiter de ses plages tranquilles, de ses cuvées légendaires et de ses adresses gourmandes en bord de mer.

Alors, on vous souhaite grand vent? Du 21 mars au 27 avril, il y aura plus de 100 crédits-voyages à gagner dans les Casinos du Québec et au lotoquebec.com. À bâbord, moussaillon!