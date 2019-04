PELLETIER BOUCHER, Lizette



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 27 mars 2019, à l'âge de 75 ans est décédée madame Lizette Boucher Pelletier, épouse de feu monsieur Gilbert Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe et Anne-Marie (Alexandre), ses petits-fils Louis-Philippe et Mathys, ses soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 avril dès 9 heures en l'église du Précieux-Sang (115 Chauveau, Repentigny), les funérailles suivront à 12 heures.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient souhaités puisqu'elle l'appuyait depuis plusieurs années.