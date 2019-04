COLLIN (née YOUNG)

Yvonne



À Mascouche, le 30 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Yvonne Young, épouse de feu Maurice Collin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Gertrude), Gaston, Colette, Jean-Marc (Doris), Nicole (Réjean), Chantal (Jean-Paul), Stéphane (Nathalie) et Johanne (Marcel), ses treize petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères Guy (Aline) et Robert Young ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin (édifice situé à l'arrière du complexe)le samedi 6 avril dès 9h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h.