PIZIO, Michael Ted



À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, est décédé, le 27 mars 2019, M. Michael Ted Pizio. Il était l'époux de feu Mme Suzanne Bussière.Maintenant aux côtés de ses parents Stan et Ann Pizio, son frère Bob (Josie) et sa soeur Stella (John Wolak), il laisse dans le deuil son frère Wladek (Carmen), ses neveux et nièces Terry Pizio (Brigida), Ricky Pizio, Nancy Pizio (Lorraine), Donna Duarte (Joe), Thomas Pizio, Laura Ciuman (Paul), Robert Wolak (Lynne), Janet Wolak et Barbara Wolak, son ami de coeur Ginette Dufour, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la:ce dimanche 7 avril 2019 à compter de 16h, suivi de la liturgie de la Parole à 16h30.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Haut-Richelieu pour leur support et leurs bons soins.