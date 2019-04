LAUZON, Yvette

Yvette Lauzon nous a quitté le 18 mars 2019, à sa résidence Habitation Marcel-Roy, où elle aimait tant vivre.Tel un puzzle, les premières pièces ont été placé le 27 novembre 1930 lors de sa naissance auprès de ses parents Bernadette Deguise et Raoul Lauzon. Elle aura grandi à Montréal parmi 8 frères et soeurs. Sa rencontre avec Louis Desilets lui aura apporté ses 3 filles : Lise, Mireille et Diane. Certes elle aura joué son rôle de mère, mais n'allez pas croire qu'elle se sera contentée d'être la femme au foyer de l'époque. Yvette a été représentante Avon, a eu restaurants et boutiques de lingeries mais surtout toute sa vie elle a suivi des cours dans divers domaines pour finir par des études au HEC pour ensuite se spécialiser en impôt, tenue de livres etc. Cette petite femme aura porté de grands souliers et Dieu sait qu'elle les aura usés à tant marcher! La vie n'était pas un casse-tête pour celle que l'on surnommait « Madame Sourire » et « Grand-Maman Bi », elle a aimé autant qu'elle aura été aimée.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane et Mireille, ses petits-enfants Éric (Dominique), Aline, Jennifer et Jeffrey (Rita), ses arrière-petits-enfants Ericka, Alicia, Laurie et Vincent, Lucas et Mathis, sa soeur Jeannette, son frère Gilles ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, ses proches tiendront une célébration en privé.