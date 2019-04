MOSES, Donald



Le 27 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé paisiblement et sereinement Donald Moses, époux de Yolande Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Annie), sa fille Karine (Jacob) et ses petits-enfants Mégane, Jade, William, Edouard, Nora. Il était le frère de feu Louise (Michel). Il laisse également sa soeur Denise (Gaétan), son frère Robert (feu Denise), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera, ainsi que vos souvenirsau Restaurant Ambrosia, 5910, chemin Chambly, à St-Hubert.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Henriette-Céré pour les bons soins prodigués.