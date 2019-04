FRANCOEUR, Marcel



Le 22 mars 2019, à Châteauguay, est décédé M. Marcel Francoeur, époux de feu Yolande Charron.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Claire, son petit-fils adoré Érick, ses frères, soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 10h à midi et de 13h à 17h à la :Au lieu de fleurs, des dons à un organisme de charité de votre choix seraient appréciés.