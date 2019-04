Canada: deux arrestations après l’enlèvement d’un étudiant chinois

Montréal | Deux hommes, soupçonnés d’avoir enlevé un étudiant chinois de 22 ans la semaine dernière à Toronto pour toucher une rançon, ont été arrêtés, a annoncé mercredi la police canadienne, quirecherche deux autres suspects.

Un suspect de 33 ans a été arrêté mardi dans la région de Toronto, au lendemain de la reddition d’un complice présumé âgé de 37 ans, a précisé la police régionale de York dans un communiqué.

Les deux hommes sont poursuivis pour enlèvement, séquestration et violence envers cet étudiant, retrouvé sain et sauf trois jours plus tard. Deux autres suspects «sont toujours dans la nature, sansdoute armés et considérés comme dangereux», selon la police.

L’étudiant, issu d’une famille fortunée, selon la presse locale, avait été enlevé de façon violente dans le stationnement souterrain de sa résidence le 23 mars. Trois hommes cagoulés l’avaient forcéà monter dans une camionnette conduite par un quatrième complice. L’un des agresseurs avait fait usage d’un pistolet électrique de type Taser parce que le jeune homme leur résistait.

L’étudiant, Wanzhen Lu, avait été retrouvé sain et sauf, bien que légèrement blessé, trois jours plus tard dans la ville de Gravenhurst, à près de 200 km de Toronto. Il avait frappé à la porte d’unemaison de cette ville de l’Ontario, et le propriétaire avait immédiatement contacté la police.

Cet enlèvement «visait à le prendre en otage pour demander une rançon», selon des documents de justice publiés par les médias locaux. La police a confirmé qu’une rançon avait été exigée, mais ellen’a pas précisé si celle-ci avait finalement été payée.