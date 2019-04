APRIL, Germaine née Legault



À Repentigny, le 25 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Germaine Legault, épouse de feu Lucien April.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Gilles Lefebvre), Normand (Suzanne Chapdelaine) et Louise (Daniel Fillion), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-soeur, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 7 avril 2019 de 10h à 13h au :Un don à la SPCA l'enchanterait.