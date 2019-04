FILION, Lorraine



À Montréal, le 22 mars 2019, à l'âge de 77 ans, Lorraine Filion nous quitta pour commencer une nouvelle vie.Son mari Jean-Paul Jacques fut très surpris par la rapidité de l'événement. Sa soeur Joanne et son mari Tom n'en furent que très estomaqués. Ses enfants Loan, Seng, et Hung sont invités à venir témoigner de leurs sentiments à l'égard de leur mère qui les a adoptés. Pour chacun et chacune de leur présence, leurs petits enfants viendront porter leur amour. Autres parents et amis de Lorraine, vous êtes invités à venir témoigner de votre affection pour Lorraine.Le vendredi 12 avril 2019, la famille recevra vos témoignages de reconnaissance et d'amitié au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalde 15 h 30 à 17 h 00. Suivra une liturgie de la Parole à 17 h 00 en la chapelle du complexe.De plus, vos marques d'affection pourront se traduire par un don à l'Association pulmonaire.Enfin, vous pourrez partager votre vécu lors de la cérémonie.