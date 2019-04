Désobéissance civile et laïcité

C’est quand même extraordinaire d’entendre un avocat, maître Julius Grey, placer les croyances religieuses au-dessus des lois. Lui qui gagne sa vie avec la pratique du droit. Il est encore plus incroyable de l’entendre, avec d’autres, appeler à la désobéissance civile contre la loi sur la laïcité, alors que cette loi est proposée par la majorité légitimement élue de l’Assemblée nationale du Québec. D’autant plus que la loi n’a pas encore été adoptée et que donc personne n’en connaît le contenu exact.

Mais le délire des gens qui appellent à la désobéissance civile ne s’arrête pas à ces détails. Ces croisés ne semblent pas non plus conscients du précédent qu’ils sont en train de créer. Parce que s’il est permis de désobéir à la loi sur la laïcité au nom de la liberté de conscience religieuse, qu’est ce qui alors empêcherait, par exemple, des musulmans de se réclamer de la charia et de désobéir à des lois qui la contrediraient ?

La loi au-dessus des religions

Il faut rappeler à maître Grey et aux autres personnes qui errent en droit sur cette question que ce ne sont pas les religions qui ont créé le système de droit qu’il défend. Au contraire, ce système de droit protège les citoyens contre les excès religieux, en même temps qu’il garantit une certaine liberté religieuse.

Contre l’oppression religieuse

Mais jamais cette liberté religieuse ne devrait permettre l’oppression des croyants. C’est malheureusement ce qui se produit en ce moment parmi certains groupes religieux au Québec et au Canada. La question dépasse le simple port du voile. Elle concerne le pouvoir politique de la religion.

En d’autres termes, dans une démocratie, les principes religieux ne peuvent pas être placés au-dessus des lois. Sinon, les lois votées par les élus vaudront moins que les dictats des religieux. Nous ne serons plus dans une démocratie.

Un combat commun avec les fondamentalistes religieux

Ainsi, maître Grey, et ceux qui prônent la désobéissance civile contre la loi sur la laïcité, mènent sans trop s’en rendre compte, le même combat que les Frères musulmans, ou qu’un Adil Charkaoui, qui rêvent d’anéantir les démocraties, pour que le règne des dirigeants religieux arrive.

Mais n’essayez pas d’expliquer ceci à maître Grey et aux autres agités qui prônent la désobéissance civile. Ils ont l’impression d’être du côté de la liberté, alors qu’ils combattent du côté de l’oppression religieuse.

On peut critiquer le projet de loi sur la laïcité. À mon avis, il vise la mauvaise cible. Ce sont les organsiations religieuses fonfamentalistes (églises, mosquées, sectes, écoles, etc.) qui devraient être interdites. Mais ceci, personne n'a le courage politique de le faire. Au moins, nous pourrions peut-être commencer à en discuter sérieusement.