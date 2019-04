Dons illégaux à Équipe Labeaume: l’industrie du camionnage prise en défaut

Près de sept ans après les évènements, le Directeur général des élections du Québec vient de mettre à l’amende plusieurs individus en lien avec l’affaire des dons illégaux de l’industrie du camionnage à Équipe Labeaume.

Le DGEQ a rendu public, mercredi matin, une série de constats d’infractions, qui ont tous été assortis de l’amende minimale de 5000 $, pour «manœuvre électorale frauduleuse» en octobre 2012.

Sylvain Gauvin, Lyse Baril, François Renaud et Johanne Gosselin ont reçu notamment un constat d’infraction pour avoir «aidé au moins un donateur» à être remboursé pour sa contribution politique au bénéfice du parti Équipe Labeaume, ce qui est illégal.

Leurs constats précisent que les donateurs visés étaient membres des Transporteurs en vrac de Sainte-Foy ou de Chauveau-Québec.

Le directeur régional de l’Association nationale des camionneurs artisans, Stéphano Bolduc, a également reçu un constat qui ne semble toutefois pas avoir de lien avec l’enquête sur l’industrie du camionnage. On lui reproche d’avoir voté à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, aux élections provinciales de 2014, alors qu’il n’y avait pas son domicile.

Six autres individus sont mis à l’amende pour avoir versé une contribution politique à Équipe Labeaume, laquelle a par la suite été remboursée par un tiers. On ne précise toutefois pas le lien qui les unit et il n’a pas été possible de savoir, au moment d’écrire ces lignes, s’il s’agissait bel et bien de camionneurs. Il s’agit de Pierre Boiteau, Marcel Frenette, Marcel Beaumont, Ghislain Chouinard, Éric Bertrand et Roland Lepage.

Le parti politique du maire Régis Labeaume a toujours affirmé n’avoir rien à se reprocher dans cette affaire et avait offert au DGEQ de rembourser chaque don qu’il pourrait déclarer potentiellement illégal. En 2017, la porte-parole du DGEQ avait affirmé que l’enquête en cours visait «les transports en vrac».

Amende de 5000 $ pour Perry Wong

Par ailleurs, l’agent immobilier bien connu, Perry Wong, a également reçu un constat d’infraction pour un don de 200 $ à Équipe Labeaume «alors qu’il ne possédait pas la qualité d’électeur». Le lieu de résidence de M. Wong est à Saint-Augustin-de-Desmaures, peut-on lire dans le constat. Le geste qu’on lui reproche se serait produit en 2015. M. Wong conteste son amende de 5000 $ et a plaidé non-coupable.