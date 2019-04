BOURBONNAIS

Soeur Carmelle, PFSJ



née le 14 avril 1933à Les Cèdres, comté SoulangesÀ la Maison-Mère des soeurs de la Providence de Montréal, le 26 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Soeur Carmelle Bourbonnais, en religion Soeur Maria Goretti, fille de feu Donat Bourbonnais et de feu Rosina Arsenault. Précédée de son frère feu Jean Bourbonnais (feu Lucille Côté), de son frère feu Lionel, de son frère feu Aimé, de son frère feu Guy.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, un frère Laurent (feu Cécile Séguin), ainsi que des neveux et nièces, parents et ami(e)s.La défunte sera exposée le vendredi 5 avril 2019 à 15h30 à lasoeurs de la Providence5655, rue de SalaberryMontréal, Qc H4J 1J5La célébration de la Parole aura lieu le vendredi 5 avril à 19h30.Les funérailles seront célébrées à la chapelle le samedi 6 avril à 10h. Inhumation au cimetière de Sainte-Geneviève, Pierrefonds, Cap Saint-Jacques, 20176, boul. Gouin Ouest.