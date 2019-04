[EN DIRECT] Imagine Dragons, Mariah Carey et Twenty One Pilots parmi les têtes d'affiche du Festival d'été 2019

Imagine Dragons, Blink-182, Mariah Carey, Twenty One Pilots et Slipknot comptent parmi les têtes d’affiche qui se produiront sur les plaines d’Abraham lors du Festival d’été.

Alt-J, Lynyrd Skynyrd, Éric Lapointe, Kygo et Logic se produiront sur la grande scène du FEQ, où on attend toujours l’identité de la vedette qui jouera lors de la soirée d’ouverture.

Les stars de Place George-V, la nouvelle deuxième scène du festival, sont Nick Murphy, Taking Back Sunday, Claude Dubois, Cœur de pirate, A Boogie wit da Hoodie, The Strumbellas, Buddy Guy, Live, A Day to Remember, Loud et Mes Aiëux.

Sur les autres scènes extérieures et intérieures, on retrouve Diplo, The Offspring, Lou Doillon, Brigitte Boisjoli, Moist, Koriass, Andréanne Malette, Tire le Coyote, The Brooks, Philippe Brach, The Planet Smashers, April Wine, Mercury Rev, Courtney Barnett, First Aid Kit, Jean-Michel Blais, Roxane Bruneau, Souldia, Safia Nolin, Voivod et Luc de Larochellière.

La 52e édition du Festival d’été de Québec se tiendra du 4 au 14 juillet. Les laissez-passer seront mis en vente jeudi, à compter de midi.

Rendez-vous du 4 au 14 juillet 2019! 💙💛💚 #FEQ

Plaines d’Abraham (Scène Bell)

4 juillet: À CONFIRMER

alt-J (5 juillet)

Premières parties: CHVRCHES et Sir Sly

Lynyrd Skynyrd (6 juillet)

Premières parties: Jason Bonham’s Led Zeppelin Evening et Little Steven & The Disciples of Soul

Twenty One Pilots (7 juillet)

Premières parties: The Glorious Sons et Yungblud

Slipknot (8 juillet)

Premières parties: Killswitch Engage

Éric Lapointe en carte blanche (9 juillet)

Première partie: Souvenirs d’un Rendez-vous doux

Kygo (10 juillet)

Premières parties: Diplo, Loud Luxury et bülow

Mariah Carey (11 juillet)

Premières parties: Daniel Caesar et Nikki Yanofsky

Logic (12 juillet)

Premières parties: Lil Pump

Imagine Dragons (13 juillet)

Première partie: Bishop Briggs

Blink-182 (14 juillet)

Première partie: The Offspring

Place George-V (Scène Loto-Québec)

Nick Murphy (Chet Faker) (4 juillet)

Premières parties: Lou Doillon et Les Louanges

Taking Back Sunday (5 juillet)

Premières parties: Saves the Day et Hawthorne Heights

Claude Dubois (6 juillet)

Premières parties: Brigitte Boisjoli et Émilie Clepper

Cœur de pirate (7 juillet)

Premières parties: U.S. Girls et Elliot Maginot

A Boogie wit da Hoodie (8 juillet)

Premières parties: Leikeli47 et TOBi

The Strumbellas (9 juillet)

Premières parties: July Talk et Caravane

Buddy Guy (10 juillet)

Premières parties: Steve Hill et Brandon «Taz» Niederauer

+LIVE+ (11 juillet)

Premières parties: Moist et Tyler Shaw

A Day to Remember (12 juillet)

Premières parties: Obey the Brave et Seaway

Loud (13 juillet)

Premières parties: Koriass, Naya Ali, Sans Pression, Robert Nelson, D-Track et Vincent Biliwald

Mes Aïeux (14 juillet)

Premières parties: Andréanne Malette et Joseph Edgar