Est-ce que je devrais faire confiance à mon ex?

J’ai eu une vie de couple qui a duré 28 ans et qui fut ponctuée par la naissance de deux adorables enfants. Cependant, avec mon mari que j’ai également adoré, les choses ne se sont pas toujours bien passées. De dix ans mon aîné, il n’en avait pas moins une envie effrénée de séduire toutes les femmes autour. Parfois, je l’ai su, d’autres fois non. Mais vu qu’il me faisait vivre dans l’aisance, j’ai décidé de passer l’éponge. Comme l’honneur était sauf, qu’il me gâtait encore plus quand il avait une maîtresse, j’endurais sans me plaindre.

Il y a cinq ans, une fille plus exigeante que les autres l’a obligé à choisir. Il fut tiraillé, il me l’a dit, mais il l’a choisie, elle. Il est donc parti à 55 ans avec une fille de 24 ans, belle comme le jour, mais très arriviste. Enfin ça, il l’a appris plus tard. Ça m’a dévastée. Jamais je n’aurais pensé qu’après tout ce que j’avais enduré pour lui, il oserait me faire ça.

On a divorcé, mais il m’appelait à l’occasion pour me donner de ses nouvelles. Et il y a six mois, il m’a annoncé que la belle enfant l’avait planté là comme la vielle chaussette qu’il était rendu à presque 60 ans. Il est revenu pleurer sur mon épaule et ça m’a flattée, je ne vous le cacherai pas.

Pour meubler ses soirées solitaires, on a recommencé à sortir ensemble. Il me faisait pitié, et comme j’avais choisi volontairement le célibat tellement ma séparation d’avec lui m’avait fait souffrir, ça me flattait qu’il ait ainsi envie de me revoir, et je jouissais un peu qu’il se soit fait avoir. Et dans le temps des fêtes, il m’a déclaré son amour. Un amour qui selon lui, ne l’avait jamais quitté complètement.

Mes amies trouvent que je suis en train de me faire rouler par un coureur de jupons qui ne cessera jamais de courir. Mais moi je me dis que cette fois sera peut-être la bonne. Que rendu à son âge, sa libido doit être sur son déclin. Que sa récente union qui lui a couté cher, tant au plan humain que financier, l’a certainement guéri de vouloir séduire toutes les femmes qui bougent autour de lui. En tout cas c’est ce qu’il me dit. Vous qui croyez dans la grandeur de l’âme humaine qu’en pensez-vous?

Anonyme

Si vous avez envie de prendre à nouveau le risque de souffrir, allez-y. Mais gardez en tête qu’un homme qui s’est rendu à 60 ans avec toujours vivant en lui le besoin de séduire, a bien peu de chances de changer. Mais vous pourrez toujours faire comme avant et passer l’éponge.