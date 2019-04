Étudiantes en enseignement: retirer son signe religieux ou changer de profession, dit Legault

Pour pouvoir obtenir un poste en enseignement, les étudiantes et stagiaires devront retirer leur signe religieux ou changer de profession, prévient François Legault.

«On se donne des règles au Québec, ces règles-là sont appuyées par une grande majorité de Québécois, on n’est pas les seuls dans le monde à avoir ce genre d’exigences, pis nous on pense qu’un enseignant ou une enseignante qui enseigne à des enfants, on ne parle pas des cégeps et des universités, ils sont en position d’autorité», a affirmé mercredi le premier ministre.

Selon lui, les récalcitrants devront changer de vocation.

Ces femmes-là (qui étudient en enseignement), elles font quoi, elle n’auront pas de travail? «Il y a d’autres emplois de disponibles. C’est important, les enseignants, les policiers, les gardiens de prison, les juges, que ces personnes-là ou ceux qui planifient à avoir un emploi dans ce secteur-là, bien qu’ils comprennent qu’au Québec, pour occuper ces fonctions-là, il ne faut pas porter de signes religieux», a-t-il répondu aux journalistes.

François Legault a rappelé que son projet de loi sur la laïcité ne s'applique que sur le lieux de travail des employés de l'État en position d'autorité. «Il faut comprendre que ces personnes-là peuvent décider pendant qu’elle occupe l’emploi de ne pas porter de signes religieux, de le porter sur la place publique, à la maison, mais quand on occupe un poste d’autorité, au Québec, on ne peut pas porter de signes religieux».