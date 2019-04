BOURGEOIS, Brigitte



À Laval, le 20 mars 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée Mme Brigitte Bourgeois, fille de M Pierre Bourgeois et feu Mme Claudette Gauthier.Outre son père, elle laisse dans le deuil ses enfants Annabelle (Francis) et Olivier, ses soeurs feu Johanne (Bernard) et Josée (Yan), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 6 avril de 9h à 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 13h.